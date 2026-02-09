Совет мира не заменит ООН — Лавров

Лавров отверг Совет мира как альтернативу ООН, обвинив при этом Секретариат ООН в предвзятости из-за системы постоянных контрактов и двойного гражданства сотрудников.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказал мнение, что Совет мира — межправительственная организация, созданная по инициативе президента США Дональда Трампа — не сможет рассматриваться в качестве замены существующей структуре ООН. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи".

Отвечая на вопрос о возможности замены ООН предлагаемым Советом мира, Сергей Лавров категорически отверг такую перспективу, подчеркнув, что это принципиально разные форматы.

Глава МИД РФ обратил внимание на фактор ангажированности членов Секретариата Организации, связав ее с системой постоянных контрактов для персонала, введенных в позднесоветкий период вопреки возражениям Москвы. Второй фактор предвзятости вытекает из первого и представляет наличие у многих чиновников двойного гражданства, включая американское, что, по мнению Лаврова, создает очевидно конфликтную ситуацию.

"Раньше надо было каждые пять лет переназначаться. А сейчас постоянные. Ты получил постоянный контракт, живешь в Нью-Йорке, у тебя там учатся дети, все пустили корни. Это, конечно, делает ООН, ее Секретариат весьма политизированным инструментом"

— Сергей Лавров

Совет мира Трампа

Само формирование Совета мира было изначально поручено американскому президенту непосредственно Организацей Объединенных Наций после принятия Советом Безопасности резолюции 2803 для реализации мирного плана по сектору Газа, основанному на пунктах договоренностей заключенных между Израилем и ХАМАС при посредничестве Трампа. Однако на данном этапе Дональд Трамп как председатель Совета самовольно расширил мандат организации за пределы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Потенциально подобный перечень полномочий может подорвать авторитет ООН, несмотря на уверения Трампа в будущей совместной работе двух организаций.