Россия создает единую архитектуру безопасности в Евразии - Лавров

Руководитель российского внешнеполитического ведомства сегодня выступил с обращением в связи с Днем дипломатического работника, отмечаемого сегодня, и рассказал о создании архитектуры безопасности на евразийском пространстве.

Основная работа, на которой сосредоточена работа МИД России на данный момент - создание архитектуры единой и неделимой безопасности в Евразии, в которой Россия участвует вместе со странами континента, отметил глава МИД Сергей Лавров в обращении ко Дню дипломатического работника.

Москва видит это в налаживании честного международного сотрудничества, основанного на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, передает "Россия 1".

"Особое значение придаем заключению и реализации двусторонних договоренностей. В их числе - наши договоры о гарантиях безопасности с Белоруссией и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Исламской Республикой Ираном"

- Сергей Лавров

Доверительные и разноплановые отношения Москва строит с государствами мирового большинства, среди которых - КНР, Индия и другие единомышленники, стратегические партнеры и союзники по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, подчеркнул глава МИД России.