Отношения Грузии и Евросоюза по-прежнему остаются плохими, несколько лет подряд страна сталкивается лишь с внешним давлением со стороны евробюрократии, поведал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Отношения Грузии и Евросоюза за последнее время не изменились - как и в предыдущие годы, они на низкой отметке, заявил сегодня в интервью грузинскому телеканалу "Имеди" премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Мы надеемся, что Евросоюз и его бюрократия сумеют вернуть суверенитет. В таком случае, обстановка изменится, однако пока ситуация остается тяжелой для европейской бюрократии, соответственно, у нас такой же уровень отношений, каким он был в предыдущих годах, что очень жаль"

- Ираклий Кобахидзе

Все это время после ухудшения отношений с Европой Грузия лишь сталкивается с внешним давлением со стороны евробюрократии, добавил глава грузинского правительства, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что Грузия сейчас стремится стать более привлекательной для международного сотрудничества, прилагая свои усилия для партнерского взаимодействия с ЕС, однако Евросоюз не предпринимает никаких реальных действий для того, чтобы нормализовать отношения, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

Существующая бюрократия своими действиями и заявлениями скорее препятствует развитию двусторонних связей, чем способствует им, отметила дипломат.