Отдых весной 2026: самые популярные направления назвали в АТОР

Куда поедут отдыхать россияне весной в 2026 году? О наиболее популярных направлениях для весеннего отдыха рассказали в АТОР.

Самый большой спрос у российских туристов нынешней весной на отдых в ОАЭ и Таиланде, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

"Рейтинг направлений в весеннем сезоне, то есть с марта по начало мая, традиционно возглавляют ОАЭ и Таиланд"

– Артур Мурадян

Вице-президент ассоциации напомнил, что в Эмиратах весной устанавливается вполне комфортная погода, благополучная для пляжного отдыха. В Таиланде до конца апреля продолжается высокий сезон: погода там теплая и сухая, а море спокойно, передает РИА Новости.

Ранее Мурадян озвучил примерные цены на весенние туры. Отдых в Эмиратах в отеле на береговой линии стартует от 70 тыс рублей за человека. Таиланд обойдется чуть дороже – от 75 тыс рублей за человека.