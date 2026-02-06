ФСВТС рассказала о сотрудничестве с Ближним Востоком

Страны Ближнего Востока испытывают значительный интерес к российской продукции военного назначения, и он растет, рассказали в ФСВТС, отметив, что контракты находятся на стадии реализации, разрабатываются также проекты нового сотрудничества.

Партнеры с Ближнего Востока продолжают испытывать растущий интерес к продукции военного назначения из России, подробности рассказали в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ на оборонной выставке World Defense Show 2026, которая проходит в Эр-Рияде.

"Страны Ближнего Востока являются традиционными партнерами Российской Федерации. В настоящее время в стадии реализации находятся контракты на поставку авиационной и сухопутной техники, систем ПВО, стрелкового оружия и средств ближнего боя, БЛА и средств борьбы с ними"

– ФСВТС

Уточняется, что портфель заказов растет, что говорит о росте заинтересованности представителей других стран в российской продукции военного назначения, тенденция распространяется и на Ближний Восток. В частности, поступает все больше обращений из стран Юго-Восточной Азии.

В службе назвали также причину сохранения и роста интереса к закупкам соответствующей продукции у России: ее популярность объясняется надежностью, простотой при использовании, отличными характеристикам, приспособленностью к действию в различных климатических условиях.

В ФСВТС также рассказали о переговорах со странами Ближнего Востока, посвященным возможности совместного производства самолетов пятого поколения и современных средств поражения.

"Данные консультации проходят в конструктивном ключе, направлены на выработку взаимоприемлемых технических и организационных решений"

– ФСВТС