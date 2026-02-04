Копыркин усомнился в возможности ЕС гарантировать развитие экономики Армении

Армения, по словам посла РФ в Ереване, получала огромные экономические выгоды от участия в ЕАЭС, и неизвестно, сможет ли Евросоюз гарантировать ей аналогичный уровень динамики.

На вопрос, сможет ли Евросоюз дать Армении такие же выгоды, как ЕАЭС, нельзя ответить наверняка, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Он напомнил, что за время полноценного членства в составе ЕАЭС объем ВВП Армении вырос в 2,5 раза.

Дипломат добавил, что за 10 месяцев минувшего года, по данным статистики, общий объем экспорта Армении составил $6,4 млрд, и $2,6 млрд из них пришлось на страны ЕАЭС, в первую очередь Россию. В целом, сообщил он, доля России в экспорте Армении составляет 37%.

"Выгоды в участии Армении в ЕАЭС очевидны, может ли ЕС гарантировать прежнее качество экономического и социального развития – большой вопрос"

– Сергей Копыркин