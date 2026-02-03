Встреча посла Грузии с представителями Госдепа прошла в США

Посол Грузии в США Тамар Талиашвили и представители Госдепартамента Джонатан Асконас и Чарльз Йоки провели встречу в Вашингтоне.

В столице США состоялась встреча посла Грузии Тамар Талиашвили и представителей Государственного департамента, а именно старшего советника Джонатана Асконаса и специального помощника Чарльза Йоки. Об этом говорится на официальной странице дипмиссии.

На встрече представительница Тбилиси еще раз выразила готовность к перезагрузке грузино-американских отношений, была также подчеркнута важность восстановления стратегического партнерства Тбилиси и Вашингтона.

В ходе встречи рассматривалась повестка дня двусторонних отношений Грузии и США. Стороны также обсудили логистический потенциал Среднего коридора, а также текущие события мировой повестки, большое значение стабильности в регионе и важность мирной политики.