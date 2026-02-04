Когда США продлят Договор о СНВ?

Дальнейшее решение относительно договора СНВ американский президент Дональд Трамп примет, когда "посчитает нужным", сообщают американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп примет решение по контролю над ядерными вооружениями, когда "посчитает нужным", пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Тем не менее, точные сроки, в течение какого времени это решение может быть принято, пока в СМИ не назвали.

Согласно источнику, тогда же будут озвучены и сроки реализации мер по контролю над вооружениями.

Напомним, сегодня истек срок Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В МИД РФ накануне заявили о том, что Москва и Вашингтон более не связаны каким-либо обязательствами в этом вопросе, соответственно, Россия свободна в выборе своих последующих действий.