Новый раунд переговоров по Украине состоится сегодня в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры по Украине будут продолжены сегодня – впервые делегации РФ, США и Украины встречались в Абу-Даби 23-24 января.
В Абу-Даби в среду состоится новая встреча трехсторонней рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности.
Ранее сообщалось, что переговоры могут продлиться два дня – 4 и 5 февраля.
Российская делегация, по данным СМИ, минувшей ночью прибыла в Абу-Даби. Ее состав остался неизменным, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков возглавляет делегацию.
Американскую группу возглавит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Как ожидается, консультации вновь будут проходить в закрытом формате.