Турция готова посредничать между США и Ираном — Эрдоган

"Мы категорически не хотим новой войны", — заявил президент Турции, объявив о готовности Анкары выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником между США и Ираном. Об этом он сообщил в ходе визита в Саудовскую Аравию, подчеркнув также важность координации с Эр-Риядом и Исламабадом.

"Мы категорически не хотим новой войны в регионе и выступаем за решение проблем путем диалога и здравого смысла. Турция готова взять на себя роль посредника между Ираном и США"

— Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган подчеркнул, что Турция на всех международных площадках выступает против военного вмешательства в Иране и призывает партнеров избегать шагов, ведущих к эскалации. По его словам, Анкара поддерживает только мирные инициативы.