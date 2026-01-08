Вестник Кавказа

Авиарейсы из Махачкалы в Ташкент стали летать дважды в неделю

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолеты из аэропорта столицы Дагестана Махачкалы теперь стали летать дважды в неделю – по понедельникам и четвергам, авиарейс в разные дни недели выполняют разные авиакомпании.

Столица Узбекистана стала ближе жителям Дагестана - Международный аэропорт Махачкалы нарастил число авиарейсов в Ташкент до двух в неделю, сообщили в воздушной гавани.

"Узбекистан с его гостеприимством, древними городами и невероятной кухней стал еще ближе! Теперь улететь в солнечный Ташкент можно два раза в неделю: по понедельникам и четвергам"

- пресс-служба аэропорта Махачкалы

Авиарейс WZ 4137, который вылетает из Махачкалы по понедельникам в 21:10, выполняет российская авиакомпания Red Wings, а авиарейс HY 9732 по четвергам, вылетающий в 11:30 – узбекистанская национальная авиакомпания Uzbekistan Airways, передает портал "Это Кавказ".

Также самолеты из Махачкалы уже летают в узбекистанские города Бухару и Ургенч, напомнили в пресс-службе.

