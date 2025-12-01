Вестник Кавказа

Глава генштаба Израиля совершил секретный визит в США – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ: Эяль Замир представил американским союзникам новые разведывательные данные по Ирану в ходе своего секретного визита в США.

Глава генштаба израильской армии Эяль Замир совершил секретный визит в США, передает The Jerusalem Post. 

По данным СМИ, Замир провел встречи с рядом высокопоставленных лиц администрации Вашингтона, в рамках которых были проведены консультации по вопросу военных шагов Израиля как союзника США против Ирана. 

Как отметили в СМИ, замир представил американской стороне новые данные по военному потенциалу Ирана. В частности, Замир указал, что армии ИРИ удалось восстановить военные возможности после потерь в ходе 12-дневной войны, а также нарастить производство ракет.

