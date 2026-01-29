Куба объявила международное чрезвычайное положение из-за политики США

Глава МИД Кубы объявил о введении чрезвычайного положения, осудив "неофашистское" крыло в США и указ Трампа, угрожающий блокадой топливных поставок.

В ответ на политику США, которую Гавана расценивает как "экстраординарную угрозу", на Кубе введено чрезвычайное положение. Об этом официально сообщил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Народ Кубы при солидарности международного сообщества констатирует, что политика правительства США представляет необычайную и экстраординарную угрозу. Ее источником является неофашистское антикубинское крыло правых сил США, что создает угрозу национальной безопасности и внешней политике всех стран, миру, безопасности, а также выживанию человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата. В связи с этим в отношении данной угрозы объявляется международная чрезвычайная ситуация"

— Бруно Родригес Паррилья

Глава МИД Кубы решительно осудил указ Трампа, который позволяет США вводить пошлины на товары стран, экспортирующих нефть на Кубу. В заявлении говорится, что это грозит полной блокадой поставок топлива и создает экстремальные условия для жизни кубинцев.