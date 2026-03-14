Ормузский пролив закрыт не для всех – МИД Ирана

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства заявил о том, что суда некоторых стран имеют право проходить через Ормузский пролив с разрешения Тегерана.

Несколько стран получили право для своих судов проходить через Ормузский пролив, такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе беседы с представителями телеканала SNN.

Он отметил, что эти некоторые страны получили соответствующее разрешение от иранского руководства.

Как подчеркнул Багаи, это само по себе может стать свидетельством об ответственном подходе со стороны ИРИ.

"Страны в координации с Исламской Республикой Иран провели свои суда через Ормузский пролив. Это само по себе свидетельствует об ответственном подходе Исламской Республики Иран"

– Эсмаил Багаи

Тем не менее, представитель иранского МИД не назвал, какие конкретно страны могут совершать судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Багаи заявил о том, что в контексте всей происходящей ситуации стоит обратиться к Вашингтону и Тель-Авиву, поскольку именно они совершили нападение на Иран. Поэтому все, что предпринимает иранская сторона – исключительно проявление защиты.

"Тегеран имеет право принимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и предотвращения злоупотреблений со стороны агрессоров и их союзников на этом водном пути"

– Эсмаил Багаи