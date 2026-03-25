В Кремле назвали важным диалог между Москвой и Вашингтоном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важным то, что ранее замороженные контакты российских и американских парламентариев вновь стали возобновляться.

Диалог между парламентариями России и Соединенных Штатов – очень важный и нужный шаг, такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Так он прокомментировал визит делегации Госдумы РФ в США.

Песков подчеркнул, что ранее контакты между двумя странами в этом направлении не развивались, оставаясь замороженными.

"Это очень нужный диалог, это очень важное направление диалога между двумя странами, которое также было абсолютно заморожено"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля вновь отметил, что Москва всецело выступает за развитие диалога с американскими коллегами и приветствует инициативы в этом направлении.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что думская делегация в США включает в себя вице-спикера Бориса Чернышова, а также депутатов Вячеслава Никонова и Светлану Журову.