В Кремле назвали важным диалог между Москвой и Вашингтоном

Диалог между парламентариями России и Соединенных Штатов – очень важный и нужный шаг, такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Так он прокомментировал визит делегации Госдумы РФ в США.
Песков подчеркнул, что ранее контакты между двумя странами в этом направлении не развивались, оставаясь замороженными.
"Это очень нужный диалог, это очень важное направление диалога между двумя странами, которое также было абсолютно заморожено"
– Дмитрий Песков
Представитель Кремля вновь отметил, что Москва всецело выступает за развитие диалога с американскими коллегами и приветствует инициативы в этом направлении.
Напомним, ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что думская делегация в США включает в себя вице-спикера Бориса Чернышова, а также депутатов Вячеслава Никонова и Светлану Журову.