Бывшему главе Минстроя продлили арест в Северной Осетии

В Северной Осетии продлен арест бывшего министра строительства и архитектуры республики Константина Моргоева. Об этом рассказали 12 мая в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Арест бывшего главы Минстроя Моргоева продлили на один месяц – до 11 июня"
– пресс-служба
Экс-главу министерства подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении него было возбуждено уголовное дело части 3 статьи 286 УК РФ.
Напомним, Моргоев возглавлял министерство строительства и архитектуры Северной Осетии с 2022 по 2023 год. В 2023 году его назначили на пост советника главы республики.