Бывшему главе Минстроя продлили арест в Северной Осетии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Константина Моргоева подозревают в превышении должностных полномочий. Он возглавлял Минстрой Северной Осетии с 2022 по 2023 год.

В Северной Осетии продлен арест бывшего министра строительства и архитектуры республики Константина Моргоева. Об этом рассказали 12 мая в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Арест бывшего главы Минстроя Моргоева продлили на один месяц – до 11 июня"

– пресс-служба

Экс-главу министерства подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении него было возбуждено уголовное дело части 3 статьи 286 УК РФ.

Напомним, Моргоев возглавлял министерство строительства и архитектуры Северной Осетии с 2022 по 2023 год. В 2023 году его назначили на пост советника главы республики.

