Эрдоган: Турция не испытывает проблем с продовольствием

Несмотря на блокаду Ормузского пролива, Турции удалось избежать проблем с продовольственной безопасностью, заявил сегодня на мероприятии по случаю Всемирного дня фермера президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Несмотря на все конфликты, глубоко затрагивающие Иран и страны Персидского залива, они не повлияли на продовольственную безопасность Турции и ее сельскохозяйственное производство, - заявил сегодня, выступая на мероприятии по случаю Всемирного дня фермера в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Все чаще мы наблюдаем распространение так называемого "продовольственного национализма" на глобальном уровне. Мы заранее приняли меры против подобных рисков, обеспечив поставки удобрений и сырья для их производства, наши запасы удобрений находятся на достаточном уровне"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Глава государства особо отметил сбалансированную внешнюю политику страны, позволившую уберечь ее от "огненного кольца" и обеспечить продовольственную безопасность 86 млн граждан, также у Турции нет проблем с орошением, которое значительно повлияло на растениеводство в минувшем 2025 году, заверил Эрдоган, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Также власти страны значительно нарастили лимит проектов, получающих государственную поддержку, и прежде всего в вопросе планирования производства, что и обеспечило достойный уровень продовольственной безопасности, отметил турецкий лидер.

Полностью исключить все возможные риски в этом плане позволят новые механизмы регулирования и поддержки, внедряющиеся в стране, добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анкара не намерена ограничиваться нынешними соглашениями о свободной торговле с зарубежными партнерами и планирует расширять их число, сообщил министр торговли Турции Омер Болат.

Турция заключила соглашения о преференциальной торговле и с тюркскими государствами, в том числе с Азербайджаном и Узбекистаном, и находится в процессе охвата подобными договорами других стран, включая государства Балканского региона и севера Африки, делая все возможное для развития международных торговых связей и роста конкурентоспособности турецких экспортных секторов, чтобы привлечь в эту отрасль максимальное число иностранных инвестиций, - сообщил глава турецкого Минторга.