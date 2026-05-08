Имущество почти на 65 млн рублей изъято у бывшего министра в Карачаево-Черкесии

У бывшего министра имущественных и земельных отношений КЧР Дмитрия Бугаева изъято имущество, стоимость которого превышает 64,6 млн рублей. Соответствующее решение было принято Черкесским городским судом, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В сообщении уточняется, что суд таким образом удовлетворил требования прокуратуры Карачаево-Черкесии. Решение было принято в интересах РФ.

В общей сложности в доход государства удалось обратить три машины и 22 объекта недвижимости.

"Солидарно взыскано 64 645 868 рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества"

– пресс-служба

Ранее прокуратура КЧР заявляла о подаче в суд иска, в котором надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства имущество Бугаева более чем на 310 млн рублей, купленное на доходы, происхождение которых не было подтверждено. В общей сложности речь шла о 40 высоколиквидных объектах недвижимости, расположенных в Москве, на Кубани и в КЧР, а также шести машинах.

Сам бывший чиновник ранее был взят под арест: он проходит подозреваемым по уголовному делу об организации фиктивного аукциона, в ходе которого было продано принадлежащее региону имущество, при этом бюджет понес ущерб на сумму, превышающую 16,7 млн рублей.