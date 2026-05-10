Крупнейший газоперерабатывающий завод в ОАЭ заработает в полную силу в 2027 году

Самый масштабный в ОАЭ комплекс по переработке газа полностью восстановится после ударов Ирана только в 2027 году.

В ОАЭ предоставили неутешительный прогноз в связи с газоперерабатывающим комплексом в Хабшане, который считается самым мощным предприятием такого типа в Эмиратах, рассказали в компании ADNOC Gas.

Ранее, в ходе боевых действий между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой завод оказался целью для ударов Исламской Республики. После этого предприятие продолжило работу, но не в полную силу.

"Перерабатывающий завод в Хабшане работает примерно на 60% мощностей; планируется достичь 80% этого показателя к концу 2026 года, а полной мощности – в 2027 году"

– ADNOC Gas

В сообщении компании также содержится оценка финансового ущерба от блокады Ормузского пролива: во втором квартале 2026 года он может составить от $400 млн до $600 млн.

Напомним, что на комплексе Хабшан собирается воедино добываемый в ОАЭ газ, после чего его готовят к передаче потребителям. В общей сложности завод обслуживает 60% потребностей Эмиратов в газе.