Азербайджанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии

Представительницы сборной Азербайджана по художественной гимнастике заработали золотые медали на турнире в португальском Портимау.

Грации из Азербайджана стали обладательницами наград международного турнира по художественной гимнастике, который состоялся 6-11 мая в городе Портимау в Португалии. Об этом рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

На состязаниях от Азербайджана во взрослой возрастной категории выступали Говхар Ибрагимова, Фидан Гурбанлы и Камилла Сеидзаде. На юниорских соревнования за награды турнира боролись Азада Атакишиева и Нурай Мурадлы.

В итоге Азада Атакишиева и Нурай Мурадлы выиграли соревнования в командном зачете, набрав 94 000 баллов. Они обогнали спортсменок из США и Италии, завоевав "золото".

Кроме того, в индивидуальных упражнениях с мячом Азада Атакишиева также стала победительницей, получив золотую медаль с 25 500 баллами.

Гевхар Ибрагимова, также за упражнения с мячом, набрала 25 900 баллов и стала обладательницей серебряной медали.