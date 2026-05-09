Иран заинтересован в увеличении поставок нефтепродуктов из РФ

Россия и Иран обсудили сотрудничество в текущих условиях, была отмечена необходимость укрепления цепочек поставок товаров. Иран сообщил об интересе в увеличении поставок российского топлива.

В Тегеране заинтересованы в расширении поставок топлива и других нефтепродуктов из России, сообщили в Росконгрессе.

В Москве прошла встреча советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в РФ Каземом Джалали, обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества в условиях сохраняющейся международной нестабильности, а также подготовка к ключевым деловым мероприятиям текущего года.

Стороны уделили особое внимание вопросам укрепления торгово-экономических связей.

"Представители иранской стороны отметили заинтересованность в расширении поставок из России бензина, дизельного топлива, продукции металлургической и нефтехимической промышленности. Стороны подчеркнули важность сохранения прямого диалога между бизнесами двух стран и реализации практических совместных проектов в условиях сохраняющейся международной нестабильности"

– Росконгресс

Москва и Тегеран показывают пример ответственного партнерства, в основе которого лежит взаимоуважение, прагматичный подход и готовность совместно реагировать на современные вызовы, сообщил Кобяков. Он отметил, что в сложных условиях важно укреплять цепочки поставок товаров.

По словам Джалали, сейчас у Исламской Республики возникли дополнительные потребности в обеспечении внутреннего рынка.

"Мы заинтересованы в развитии взаимодействия с российскими партнерами для покрытия части существующего спроса и рассчитываем на дальнейшее укрепление сотрудничества"

– Казем Джалали