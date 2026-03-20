Горнолыжный сезон на курорте "Мамисон" закрыт

Сегодня на курорте "Мамисон" в горах Северной Осетии официально завершился зимний сезон. Первый полноценный сезон катания на курорте продлился 4,5 месяца.
"12 мая — закрываем зимний сезон 2025/26"
Сегодня трассы на курорте закрыты. Работает канатная дорога Калак — Зарамаг-1.
Накануне на "Мамисоне" работали горнолыжные трассы: Зарамаг-2 — Мамихдон (2А, 2В).
Отметим, что "Мамисон" – молодой курорт, техническое открытие состоялось в марте 2025 года, склоны были доступны до конца апреля. Первый полноценный зимний сезон стартовал 31 декабря 2025 года и продлился до 11 мая 2026 года.