Вестник Кавказа

Горнолыжный сезон на курорте "Мамисон" закрыт

Горнолыжный сезон на курорте "Мамисон" закрыт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня на курорте "Мамисон" в горах Северной Осетии официально завершился зимний сезон. Первый полноценный сезон катания на курорте продлился 4,5 месяца.

На всесезонном горном курорте "Мамисон" в Северной Осетии закрылся зимний сезон, об это сообщается в Telegram-канале курорта.

"12 мая — закрываем зимний сезон 2025/26"

– сообщение курорта

Сегодня трассы на курорте закрыты. Работает канатная дорога Калак — Зарамаг-1.

Накануне на "Мамисоне" работали горнолыжные трассы: Зарамаг-2 — Мамихдон (2А, 2В).

Отметим, что "Мамисон" – молодой курорт, техническое открытие состоялось в марте 2025 года, склоны были доступны до конца апреля. Первый полноценный зимний сезон стартовал 31 декабря 2025 года и продлился до 11 мая 2026 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
915 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.