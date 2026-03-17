Турпоток на "Мамисон" составил 65 тыс человек за год

Курорт "Мамисон" в Северной Осетии за первый год работы принял более 65 тыс человек, сообщили в Минэкономразвития России.

Горнолыжный курорт был запущен в прошлом марте, а этой зимой он впервые проводит полноценный зимний сезон катания. "Мамисон" располагает 19 км горнолыжных трасс, канатными дорогами, а также отелями.

Новый курорт был загружен в течение всего года, проводились различные спортивные и культурные мероприятия, которые привлекали туристов. По мнению гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, Мамисон благодаря наличию разных форматов отдыха, смог в первый же год существования сформировать устойчивый турпоток.

В перспективе инфраструктура курорта улучшится, появятся новые трассы и подъемники, возрастет площадь искусственного оснежения.