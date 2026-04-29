МИД Азербайджана: делимитация и демаркация – масштабный процесс

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что делимитация и демаркация – очень масштабный процесс.

О процессе делимитации и демаркации между Азербайджаном и Армений министр рассказал представителям СМИ во время посещения Аллеи почетного захоронения в воскресенье по случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева.

"Делимитация и демаркация — это очень масштабный процесс. Здесь имеется множество технических вопросов. Это не процесс, который происходит за короткое время. Работа в этом направлении продолжается"

– Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана напомнил, что 29 апреля азербайджанская делегация во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым совершила визит в Армению, где состоялось очередное заседание комиссий.

"Были согласованы три документа регламентного характера. Этот регламент определяет структуру дальнейшей работы"

– Джейхун Байрамов

Отметим, что 29 апреля была проведена 13-я встреча Госкомиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.