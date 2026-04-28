Новая встреча Госкомиссий Азербайджана и Армении по делимитации прошла в Агверане

Очередная, 13-я встреча Госкомиссий Азербайджана и Армении по делимитации государственной границы состоялась в армянском Агверане.

Сегодня в Агверане, расположенном в Армении, под председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна прошла 13-я встреча Госкомиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Участники встречи с удовлетворением отметили, что мероприятие снова состоялось на территории одной из сторон, а именно в Агверане (Армения).

На мероприятии был осуществлен детальный обмен мнениями по организационным и техническим вопросам, относящимся к проведению делимитационных мероприятий.

Кроме того, был согласованы тексты проектов ряда инструкций по порядку проведения делимитационных работ, стороны обменялись этими текстами.

Речь идет об "Инструкции о порядке работы делимитационных экспертных групп во время делимитации государственной границы между АР и РА", "Инструкцией о порядке создания делимитационной карты государственной границы между АР и РА", "Инструкцией о порядке оформления и издания документов делимитации государственной границы между АР и РА".

Участники встречи договорились обратиться к своим правительствам, чтобы те утвердили инструкции.

В ходе встречи Шахин Мустафаев и Мгер Григорян отдельно провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Было указано на то, что транзит грузов в Армению по территории Азербайджана успешно ведется и в настоящее время.

Кроме того, были с удовлетворением отмечены поставки Азербайджаном нефтепродуктов в Армению, что представляет собой свидетельство формирования торгово-экономических связей между двумя странами.

Помимо этого, с участием представителей деловых кругов обеих сторон были обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Баку и Еревана, взаимных поставок товаров и услуг, транзитных перевозок.

Особое внимание было обращено на то, что указанные результаты стали возможны благодаря политической воле президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По итогам встречи был подписан Протокол. Дата новой встречи комиссий в Азербайджане будет определена в рабочем порядке.