Вестник Кавказа

Пентагон назвал сумму, потраченную США в войне с Ираном

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замминистра по финансам американского Пентагона сообщил, что Соединенные Штаты потратили около $25 млрд за время конфликта в Иране, большая часть из этих средств пошла на боеприпасы.

Вашингтон израсходовал более $25 млрд за время войны с Ираном, такое заявление сделал и.о. заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст.

Об этом он сообщил в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"К сегодняшнему дню мы тратим на операцию "Эпическая ярость" примерно $25 млрд"

– Джул Херст

Также он уточнил, что большая часть из этих средств была израсходована на боеприпасы.

Кроме того, по словам Херста, Пентагон через Белый дом направить в американский Конгресс запрос на дополнительные ассигнования после полной оценки стоимости всей войны.

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
960 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.