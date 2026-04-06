Пентагон назвал сумму, потраченную США в войне с Ираном

Вашингтон израсходовал более $25 млрд за время войны с Ираном, такое заявление сделал и.о. заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст.

Об этом он сообщил в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"К сегодняшнему дню мы тратим на операцию "Эпическая ярость" примерно $25 млрд"

– Джул Херст

Также он уточнил, что большая часть из этих средств была израсходована на боеприпасы.

Кроме того, по словам Херста, Пентагон через Белый дом направить в американский Конгресс запрос на дополнительные ассигнования после полной оценки стоимости всей войны.