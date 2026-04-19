Перед туристическими регионами СКФО стоят важные цели

Туристов, выбирающих для отдыха локации на Северном Кавказе, нужно привлекать качеством подготовки туристических объектов, образцовым сервисом и профессионализмом обслуживающего персонала.

Впечатление от поездки на отдых в очень популярные сейчас курорты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) у туристов складывается не только от красот горных пейзажей, но и от качества самих объектов, места проживания и сервиса, который им представляет обслуживающий персонал, и здесь сохраняется большой фронт для работы, сообщил на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026) заместитель генерального директора Кавказ.РФ Андрей Цемахович.

"Мне бы не хотелось, чтобы был у нас турист одной поездки. Очень важно на это обратить внимание людей из туристической отрасли. Людям стал интересен Северный Кавказ и Каспийский прибрежный кластер, и важно не только получить этого туриста, но и удержать его"

- Андрей Цемахович

Турист обязательно приедет в следующий раз, если ему понравится обслуживание, и Кавказ.РФ уделяет отдельное внимание этому направлению: при поддержке Минэкономразвития создан отраслевой центр компетенций по подготовке туристических кадров, совместно с Роскачеством разработаны стандарты, и институт активно вкладывается в это направление, - отметил чиновник, передает ТАСС.

Туризм - это не только уютный номер и современное оборудование, это еще и услуга, впечатление от отдыха, это бизнес, который рассчитывается достаточно серьезно, - добавил Цемахович.