МИД РФ: Россия готовит экономический ответ на 20-й пакет санкций ЕС

Власти РФ разрабатывают ответные экономические меры на 20-й пакет санкций ЕС. Новые меры призваны поддержать отечественных производителей и защитить внутренний рынок от последствий европейских ограничений.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва занимается разработкой экономических инструментов в качестве ответа на 20-й пакет санкций ЕС. Об этом он сообщил в ходе заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям на площадке РСПП.

Во время выступления Биричевский подробно остановился на главных задачах разрабатываемых механизмов. Он пояснил, какие именно цели преследуют новые экономические решения для защиты внутреннего рынка.

"Смотрим те инструменты экономические, которые позволят нам укрепить суверенитет, поддержать нашего производителя, осложнить тем товаропроизводителям, которых мы не то чтобы не пускаем на российский рынок, но так чтобы они почувствовали конкуренцию, а наши производители были в более выигрышной позиции"

— Дмитрий Биричевский

Он подчеркнул, что разработкой точечных мер занимается комиссия по снижению барьеров во внешней торговле. При этом в правительстве исходят из того, что выработка ответных шагов не должна вредить экономике России.

Напомним, ранее Евросоюз утвердил 20-й пакет антироссийских санкций, которые включают запрет на поставки оборудования и технологий, необходимых для разведки, добычи, переработки и транспортировки российской нефти.