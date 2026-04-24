В ЦБ назвали главный критерий в выбое уровня ключевой ставки

Необходимо выбрать такой уровень ключевой ставки, который не нанесет глобального вреда национальной экономике, такое заявление сделала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Также важно, чтобы этот уровень одновременно "останавливал маховик инфляции", сообщила она в ходе выступления на "Альфа-Саммите".

Набиуллина подчеркнула, что снижение ключевой ставки на 6,5 п.п. за год к сегодняшнему дню можно назвать значительным результатом, если учитывать эти факторы.

"Кому-то может показаться это не очень много, но для нас, наверное, одним из самых непростых было выбрать траекторию ключевой ставки для того, чтобы, с одной стороны, остановить маховик инфляции, который раскручивался, с другой стороны, не навредить возможностям экономики развиваться"

— Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка РФ также отметила, что это было достаточно сложным вызовом, поскольку "сейчас в экономике происходят глубокие изменения", которые в ЦБ назвали как структурная трансформация.

Напомним, ранее ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.