Грузия намерена больше привлекать сухопутных грузов из-за войны в Иране

В Центре исследований транспортных коридоров Грузии заявил о том, что необходимо развивать систему транспортных перевозок на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В Грузии заявили о необходимости развития системы сухопутных грузов, соответствующее заявление сделал глава Центра исследований транспортных коридоров Паата Цагареишвили.

Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке и последствиями в мировой экономике, которые он вызвал, уточнил он.

"Резервы в основном есть в сухопутных перевозках, а не в морских. Нужно работать над привлечением и транзитом химических грузов и удобрений из Центральной Азии – особенно в направлении Турции"

– Паата Цагареишвили

По его словам, в случае, если грузы будут проходить через Грузию, Турция может принять до двух млн т таких грузов.

В этой связи, Грузия намерена работать над привлечением большего количества таких сухопутных грузов.

Кроме того, Цагареишвили отметил необходимость запустить железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, так как она станет самым коротким путем для перевозки грузов из Центральной Азии.

