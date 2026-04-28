В Ингушетии восстановили разрушенную паводком дорогу

Специалисты продолжают ликвидировать последствия апрельских паводков и наводнений в Ингушетии. В селе Троицкое полностью восстановили разрушенную дорогу, укрепив размытый берег реки Сунжи.

В министерстве природных ресурсов Ингушетии сообщили, что специалисты восстановили размытый берег реки Сунжа и обрушившуюся дорогу в селе Троицкое. Об этом представители ведомства рассказали журналистам.

Как уточнили в министерстве, в Ингушетии в селе Троицкое на улице Шефской восстановительные работы заняли несколько дней. Специалисты расчистили русло, укрепили берег камнями и сместили течение реки Сунжи вправо. Это позволило остановить размыв и заново отстроить обвалившийся участок дороги.

Министр природных ресурсов республики Микаил Мизиев добавил, что скоро на восстановленном участке высадят деревья. Растения создадут естественную защиту и уберегут берег от повторного разрушения водой.

Всего для ликвидации последствий паводка на берег реки Сунжи завезли более 450 куб м глины и камня. Само обрушение примерно 15 метров дороги произошло в начале апреля из-за мощных проливных дождей и наводнений в Ингушетии.