Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении морской блокады Ирана – СМИ

Al Arabiya: Иран и США договорились о смягчении морской блокады ИРИ в обмен на постепенное открытие Ормуза. Стороны продолжают переговоры.

Иран и США продвинулись в рамках переговорного процесса, достигнув договоренностей об ослаблении блокады иранских портов. В ответ на это Тегеран пошел навстречу в вопросе Ормузского пролива, передает Al Arabiya со ссылкой на источники в Исламабаде.

По данным СМИ, стороны активно взаимодействуют, в ближайшее время ожидаются значительные результаты по решению проблемы судов, которые заблокированы в Ормузском проливе.

При этом отмечается, что представители Вашингтона и Тегерана не контактируют напрямую, переговоры идут через посредников, однако процесс продвигается быстро, поэтому существует высокая вероятность, что Иран уже сегодня даст ответ Дональду Трампу на предложения США.