Российский алюминий впервые отправлен в Армению через Азербайджан

В Армению через Азербайджан с железнодорожной станции Баладжары отправлены девять вагонов российского зерна и два вагона алюминия. Алюминий отправлен по этому маршруту впервые.

Напомним, ограничения на транзит грузов через Азербайджан в Армению были сняты осенью 2025 года.