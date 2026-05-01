Горнолыжные курорты России приняли этой зимой на 11% больше гостей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поток туристов на горнолыжные курорты РФ в зимнем сезоне 2025-2026 показал рост на 11%. Всего в горах отдохнуло более 9 млн человек, поделились в департаменте МЭР РФ.

Этой зимой туристический поток на российские горнолыжные курорты составил более 9 млн человек, что на 11% больше показателей сезона 2024-2025, рассказал глава департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Алимбек Хидзев на третьем всероссийском горнолыжном форуме "Сила гор. Шерегеш".

В сезон катания 2025-2026 в России туристов принимали 400 горнолыжных комплексах, было доступно более 1,6 тыс км снежных трасс.

Отметим, что для курорта "Мамисон" в Северной Осетии прошедший зимний сезон стал первым. Курорт начал работать в 2025 году.

