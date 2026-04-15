Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Каспийском море

Сегодня в акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений.
Подземные толчки были зарегистрированы в 08:45 по местному времени. Очаг сейсмического события находился на глубине 19 км.
Землетрясение считается слабым и обычно проходит незаметно для жителей прибрежных районов. Сообщений о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.