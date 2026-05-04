Армения и Франция подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Соглашение о стратегическом партнерстве между Арменией и Францией было подписано сегодня в Ереване. Накануне аналогичный документ был подписан с Великобританией.

Подписи под документом поставили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон. Церемония состоялась в Ереване.

Напомним, что Эммануэль Макрон прибыл в Ереван с государственным визитом 3 мая. На следующий день он принял участие в саммите Европейского политического сообщества.

Стоит отметить, что накануне армянская сторона подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией.