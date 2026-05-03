Саммит Армения-ЕС стартовал в Ереване

В армянской столице сегодня проходит первый в истории саммит Армения-ЕС. Сторону Евросоюза на нем представляют председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Местом проведения мероприятия стала президентская резиденция, расположенная на проспекте Баграмяна.

Вначале премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту, прибывших на место проведения саммита. Военный оркестр исполнил национальные гимны.

После официальной церемонии приветствия саммит продолжился в закрытом для прессы формате.

Напомним, что накануне в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).