Саммит Армения-ЕС стартовал в Ереване

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В армянской столице сегодня проходит первый в истории саммит Армения-ЕС. Сторону Евросоюза на нем представляют председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

В Ереване в эти минуты проходит саммит Армения-ЕС, в котором участвует руководство Евросоюза, делегации ЕС и Армении.

Местом проведения мероприятия стала президентская резиденция, расположенная на проспекте Баграмяна.

Вначале премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту, прибывших на место проведения саммита. Военный оркестр исполнил национальные гимны.

После официальной церемонии приветствия саммит продолжился в закрытом для прессы формате.

Напомним, что накануне в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

