Ильхам Алиев на саммите ЕПС: мир между Баку и Ереваном стал реальностью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване, по видеосвязи.

Мир между Азербайджаном и Арменией уже стал реальностью, хотя страны только начинают жить в новой ситуации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване в формате видеоконференции.

"Мы живем в мире всего девять месяцев и только учимся жить в мире"

– Ильхам Алиев

Глава государства напомнил, что в августе 2025 года в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию, которую также подписал президент США Дональд Трамп в качестве свидетеля.

Он отметил, что главы МИД Азербайджана и Армении парафировали текст мирного соглашения, и это послужило важным этапом на пути к окончательной нормализации азербайджано-армянских отношений.

"Для нас, и я уверен – для наших армянских партнеров, мир уже достигнут"

– Ильхам Алиев

Глава государства обратил внимание на то, что Баку и Ереван продолжают быть приверженными мирной повестке, невзирая на все попытки определенных сил помешать мирному процессу. Он уточнил, что заявления премьер-министра Армении служат подтверждением этого факта.

Ильхам Алиев также поздравил Никола Пашиняна с проведением саммита Европейского политического сообщества в Армении.

Кроме того, президент Азербайджана напомнил, что ранее он поддержал проведение VIII саммита ЕПС в Армении. А на встрече с председателем Евросовета Антониу Коштой Ильхам Алиев сообщил, что будет участвовать в саммите в Ереване в онлайн-формате.

"Во время визита Антониу Кошты в Азербайджан менее двух месяцев назад мы обсудили мое участие в саммите и договорились, что я присоединюсь к нему в видеоформате"

– Ильхам Алиев

Глава государства также рассказал, что в ходе встречи с Антониу Коштой и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Тиране год назад они поинтересовались его мнением о проведении саммита ЕПС в мае 2026 года в Армении.

"Я поддержал эту инициативу и, в свою очередь, предложил для сохранения сбалансированного подхода провести один из следующих саммитов в Азербайджане. Предложение было принято, поэтому я приглашаю членов EПC посетить Азербайджан в мае 2028 года. И, кстати, Армения также поддержала нашу кандидатуру"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана подчеркнул, что все вышесказанное служит важным признаком реальности мира между Азербайджаном и Арменией.

Глава государства также заявил, что на сегодняшний день Азербайджан экспортировал 12 тыс т нефтепродуктов в Армению.

"Мы начали поставлять наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо в Армению, тем самым положив начало торговым отношениям"

– Ильхам Алиев

Он рассказал, что Азербайджан также обеспечил транзит через свою территорию 28 тыс т грузов в Армению.