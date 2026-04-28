AZAL возобновляет полеты из Баку в Израиль

Азербайджанская авиакомпания AZAL возобновляет полеты в Тель-Авив (Израиль). Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолеты AZAL будут летать из Баку в Тель-Авив ежедневно. Первый полет по данному маршруту запланирован на 3 мая.

Кроме того, чуть менее чем через две недели AZAL возобновит полеты из Баку в Дубай (ОАЭ). Первый после паузы рейс состоится 15 мая.

Напомним, два месяца назад AZAL приостановил полеты в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив из-за ограничений в небе над странами Ближнего Востока.

В конце февраля Соединенные Штаты и Израиль приступили к массированным ударам по объектам, которые находятся в самых крупных иранских городах. В ответ Иран атаковал территорию еврейского государства и американские объекты в ближневосточных странах. Сейчас между США и Ираном действует режим прекращения огня. Он вступил в силу 8 апреля.