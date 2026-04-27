Критерий провала операции против Ирана озвучили в Израиле

В Израиле будут считать провальной операцию против Ирана, если Исламская Республика сохранит несколько сотен килограммов обогащенного урана. Этих запасов достаточно, чтобы создать целый ряд ядерных боезарядов.

Военная кампания против Ирана будет признана провальной, если эта страна сможет сохранить запасы обогащенного до 60% урана. Об этом пишут израильские СМИ со ссылкой на военного чиновника и официальных лиц еврейского государства.

По данным The Times of Israel идет о более чем 400 кг урана, которых будет достаточно для производства 11 ядерных боезарядов.

В том случае, если Соединенные Штаты и Иран не смогут договориться о ликвидации урановых запасов и прекращении обогащения, результаты продолжительных боевых действий могут оказаться неэффективными.

"Если уран будет вывезен из Ирана дипломатическим путем, мы сделали свою часть"

– собеседник The Times of Israel

Напомним, военная кампания США и Израиля против Ирана, в рамках которой наносились удары по объектам в его крупнейших городах, началась в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию и объекты США в странах Ближнего Востока. США и Иран объявили о 14-дневном прекращении огня 8 апреля, а 21 апреля Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.