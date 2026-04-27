Критерий провала операции против Ирана озвучили в Израиле

Военная кампания против Ирана будет признана провальной, если эта страна сможет сохранить запасы обогащенного до 60% урана. Об этом пишут израильские СМИ со ссылкой на военного чиновника и официальных лиц еврейского государства.
По данным The Times of Israel идет о более чем 400 кг урана, которых будет достаточно для производства 11 ядерных боезарядов.
В том случае, если Соединенные Штаты и Иран не смогут договориться о ликвидации урановых запасов и прекращении обогащения, результаты продолжительных боевых действий могут оказаться неэффективными.
"Если уран будет вывезен из Ирана дипломатическим путем, мы сделали свою часть"
– собеседник The Times of Israel
Напомним, военная кампания США и Израиля против Ирана, в рамках которой наносились удары по объектам в его крупнейших городах, началась в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию и объекты США в странах Ближнего Востока. США и Иран объявили о 14-дневном прекращении огня 8 апреля, а 21 апреля Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.