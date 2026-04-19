Трамп опроверг планы по предоставлению Ирану урана для медицины

У Ирана не будет мирного атома, США не намерены предоставлять Исламской Республики обогащенный уран для медицины и энергетики, следует из заявления Трампа.

Глава Белого дома Дональд Трамп не намерен соглашаться на сделку с Ираном, которая подразумевает предоставление Тегерану обогащенного урана для медицинских целей и энергетики.

Трамп в интервью телеканалу Newsmax прокомментировал заявление спецпосланника США Стивена Уиткоффа о том, что в рамках переговоров с Ираном США предлагали бесплатно предоставлять иранцам уран для медицинских и энергетических целей.

"Возможно, это было не очень серьезное предложение, потому что я бы такого не одобрил, я им ничего не дам"

– Дональд Трамп

В Иране не раз заявляли о том, что не намерены полностью отказываться от ядерной программа, а также не рассматривают возможность вывоза обогащенного урана в Соединенные Штаты.