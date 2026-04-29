Грузинские авиакомпании начнут сокращать количество рейсов из-за нехватки топлива

В Грузии начнут отменять авиарейсы по неприоритетным направлениям – тем, которые не загружены на 95% и выше — в связи с нехваткой топлива.

Авиакомпании Грузии будут осуществлять отмену полетов неприоритетных рейсов, об этом сообщила директор по развитию аэропорта Ираклиона Дея Мачавариани.

Она пояснила, что это связано с нехваткой топлива по причине кризиса на Ближнем Востоке.

Неприоритетными направлениями будут считаться те, рейсы в по которым не загружаются на 96-98%, сообщила она.

"Мы ожидаем, что авиакомпании начнут отменять неприоритетные направления, то есть те рейсы, которые не загружаются на 96-98%. Особенно это коснется лоукостеров, которые и так всегда отменяют такие направления"

– Дея Мачавариани

Тем не менее, по ее словам, серьезные авиакомпании пока имеют запас топлива.

Проблем с этим не должно возникнуть до середины текущего месяца, спрогнозировала Мачавариани.