Вестник Кавказа

Рютте прибыл в Армению

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прилетел в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте приехал в армянскую столицу с целью участия в VIII саммите Европейского политического сообщества и первом саммите Армения-ЕС, сообщила пресс-служба кабмина РА.

Уточняется, что в международном аэропорту Звартноц Рютте встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Для участия в восьмом саммите Европейского политического сообщества в Армению прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В международном аэропорту "Звартноц" его встречал вице-премьер Армении Мгер Григорян"

– кабинет министров Армении

Напомним, VIII саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет 4–5 мая 2026 года в столице Армении – Ереване. На встрече ожидается участие лидеров более 40 стран.

В настоящее время в Армении уже находятся представители ЕС: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Кошта, председатель Европарламента Роберта Мецола и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

