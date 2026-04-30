Рютте прибыл в Армению

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте приехал в армянскую столицу с целью участия в VIII саммите Европейского политического сообщества и первом саммите Армения-ЕС, сообщила пресс-служба кабмина РА.
Уточняется, что в международном аэропорту Звартноц Рютте встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Напомним, VIII саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет 4–5 мая 2026 года в столице Армении – Ереване. На встрече ожидается участие лидеров более 40 стран.
В настоящее время в Армении уже находятся представители ЕС: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Кошта, председатель Европарламента Роберта Мецола и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.