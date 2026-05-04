"Проект свобода": что известно о новом плане Трампа по Ормузскому проливу

Дональд Трамп объявил, что этим утром на Ближнем Востоке стартует операция "Проект свобода", в рамках которой военные США помогут пройти Ормузский пролив застрявшим в акватории судам. Какие силы будут задействованы в операции и как она будет реализована?

Операция США "Проект свобода" в Ормузском проливе будет включать использование эсминцев, самолетов и 15 тыс американских военных. При этом Project Freedom позиционируется как гуманитарный жест, а не военная операция: военные не будут конвоировать суда, а предоставят им координаты безопасных маршрутов.

"Проект свобода" – что это?

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении в Ормузском заливе операции "Проект свобода" (Project Freedom). Стартовать она должна, согласно заявлению Трампа, этим утром – в понедельник 4 мая.

Глава Белого дома отметил, что операция носит гуманитарный характер, она призвана обеспечить безопасное выведение из Персидского залива и Ормузского пролива иностранных торговых судов, которые оказались заблокированы в акватории после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

"Проект свобода" и американские военные

Американская операции по проводу через Ормуз иностранных торговых судов начнется сегодня, участвовать в ней будут 15 тыс военнослужащих, сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

"Военная поддержка США "Проекта свобода" будет включать в себя ракетные эсминцы, свыше 100 базирующихся на земле и на море воздушных судов, различные беспилотные платформы и 15 тыс военнослужащих"

– CENTCOM

В чем суть операции США в Ормузе?

Несмотря на сообщения о военной поддержке "Проекта свобода", операция на текущем этапе не предполагает сопровождения торговых судов кораблями ВМС США, пишет со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что в рамках операции страховщики и организации, занимающиеся перевозкой грузов, смогут координировать проход судов.

Портал Axios также сообщает, ссылаясь на источники о том, что операция не подразумевает организацию и сопровождение морских конвоев: она направлена на предоставление данных о безопасных и свободных от мин фарватерах.

При этом источник уточнил, что американские военные корабли будут находиться поблизости на случай, если иранцы решат напасть на пересекающие Ормуз суда.

По словам Трампа, любое вмешательство в операцию встретит силовой ответ.

Зачем Трампу вызволять суда из Персидского залива?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил новую операцию США в Персидском заливе желание Вашингтон полностью контролировать судоходство в этом регионе.

"Ирано-американская ситуация сегодня переходит из военной сферы в сферу сугубо экономическую. Возможно, это и было центральной целью США в иранской войне. Напомню, что еще во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов, предпринятой президентом Джорджем Бушем-старшим, американцев волновала исключительно проблема контроля над нефтью в этом регионе. Республиканская партия традиционно защищает интересы американских нефтегазовых корпораций, а Администрация Трампа – тем более. Дональду Трампу важно взять под контроль вентиль мировой экономики, расположенный в Персидском заливе", - прежде всего сказал он.

"Трамп хочет регулировать и разрешительный, и запретительный механизмы пропуска танкеров через Ормузский пролив. Для этого в том числе необходимо лишить аналогичной возможности Иран, и потому такое большое внимание во время военный действий уделялось уничтожению военно-морского флота КСИР. Для этого же необходимо обеспечить теперь выход из Персидского залива кораблей американских союзников на Ближнем Востоке. Те страны, которые США (или лично Трамп) считают нужным поощрить, должны получить выход из Ормузского пролива. Зато танкеры, идущие в Китай и Европу, останутся в блокаде. С моей точки зрения, главный прицел США сегодня направлен на Европу. Администрация Трампа стремится усложнить экономическую ситуацию в европейских государствах, сформировать кризисные условия.", - продолжил Владимир Васильев.

"Вашингтон готов мириться с повышением внутриамериканских цен на топливо, ведь основным выгодополучателем такого положения дел являются те самые нефтегазовые корпорации, чьи интересы защищает Администрация Трампа – Exxon Mobil и Shevron. По прогнозам, за год они вместе с bp, Eni и Total получат до $100 млрд прибыли. Единственная проблема – неизбежное падение потребления нефтепродуктов из-за их дороговизны. Свежая статистка за первый квартал показывает, что корпорации ушли некоторый минус по нефтедобыче из-за падения продаж слишком дорогой нефти – и именно с необходимостью это исправить может быть связан "Проект "Свобода"", - обратил внимание американист.

"Можно ожидать, что ситуация с блокадой или регулированием Ормузского пролива американскими войсками будет продолжаться довольно долго. На сегодняшний день это основа американского подхода к региону. В США уже озвучиваются планы взять под аналогичный контроль Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море и Малаккский пролив между Малайским полуостровом и Суматрой. Таким образом американские власти смогут регулировать по своему усмотрению цены на энергоносители и основные потоки нефтяных танкеров и газовозов. Именно поэтому Дональд Трамп и говорит, что иранская война закончилась победой США – конечной целью был не столько госпереворот в Иране, сколько возможность взять под контроль Ормузский пролив", - подчеркнул Владимир Васильев.

"Американский рядовой потребитель безусловно страдает, и это важный фактор подпитки недовольства избирателей Администрацией Трампа. Но у нефтегазовых корпораций США достаточно влияния на внутреннюю политику и СМИ, чтобы это компенсировать. Видимо, Дональд Трамп рассчитывает, что корпорации будут в той или иной форме его защищать. Кстати, есть признаки договоренностей и с Ираном: часть иранских танкеров пропускается в открытое море, чтобы Тегеран не был слишком против блокады Ормузского пролива – иранская нефть продается около $115 за баррель. Регулярные срывы переговоров указывают на то, что диалога ожидать уже не приходится, ведь Иран требует компенсаций, а США в этом не заинтересованы. Что касается блокады Ормузского пролива, то она выгодна и американским корпорациям, и до некоторой степени Тегерану", - сообщил эксперт.

"По сути, все разговоры с американской стороны о необходимости сделки с Ираном ведутся только для отвода глаз. Перспективы переговоров равны нулю, и эта тема используется только для прикрытия выгод США от контроля над Ормузским проливом. Происходит новый передел мирового энергетического рынка с очень далеко идущими последствиями", - заключил Владимир Васильев.