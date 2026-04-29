Босфор временно закрыли для движения судов

Босфор временно закрыли для движения судов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции сообщают о временном закрытии пролива Босфор для транзитного судоходства. Возобновиться движение судов должно в субботу вечером.

Движение транзитных судов через Босфорский пролив временно приостановлено. Об этом сообщают 2 мая турецкие средства массовой информации.

Причина ограничений – парусные гонки под названием Helly Hansen - Sport Works Bosphorus Race, организованные Университетом Бахчешехир.

В Главном управлении береговой безопасности Турции отметили, что проход судов был остановлен в 08:40 по местному времени (совпадает с московским). Возобновить судоходство планируется в 18:40.

Напомним, в среду был временно закрыт для двустороннего судоходства пролив Дарданеллы временно закрыли для двустороннего судоходства. Решение о закрытии пролива принято в целях безопасности в связи с операцией по оказанию помощи 274-метровому танкеру, который потерял скорость хода.

