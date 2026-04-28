В Ормузский пролив вошло судно из Ирана – СМИ

СМИ сообщают о вхождении иранского судна в Ормузский пролив. Согласно предварительным данным, это произошло сегодня утром.

Связанное с Ираном судно вошло 30 апреля в Ормузский пролив. Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов.

Уточняется, что речь идет о танкере с топливом. Он был обнаружен входящим в Персидский залив утром в четверг, передает агентство Bloomberg.

"Лишь один связанный с Ираном танкер с топливом был замечен входящим в Персидский залив в четверг утром, при этом пока не зафиксировано ни одного выхода за день"

– агентство Bloomberg

Накануне было зафиксировано два входа и три выхода сухогрузов. Как отмечается, большая часть из них связана с Ираном.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Иран предложил США сначала деблокировать Ормузский пролив, а только потом перейти к переговорам по ядерной программе.

