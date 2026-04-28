Галибаф: нефть взлетит до $140

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф прогнозирует дальнейшее повышение нефтяных цен на мировом рынке.
По мнению Галибафа, росту цен на нефть способствует политика США и блокада Ормузского пролива.
Он прокомментировал слова главы Минфина США Скотта Бессента о том, что Иран вскоре остановит добычу нефти из-за невозможности ее сбыть на фоне морской блокады.
"Это был один из тех бесполезных советов, которые администрация США получает от таких людей, как Бессент, которые также продвигают политику блокады (Ирана) и довели цены на нефть до $120 и выше"
– Галибаф
Иранский спикер парламента выразил мнение, что рост нефтяных цен продолжит и вскоре достигнет уровня в $140.
"Следующая остановка – $140"
– Галибаф
Политик также выразил мнение, что проблема Соединенных Штатов "не в теории, а в мышлении".