Галибаф: нефть взлетит до $140

Политика США уже серьезно повысила мировые цены на нефть, рост продолжится и нефть достигнет $140 за баррель, считает Галибаф.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф прогнозирует дальнейшее повышение нефтяных цен на мировом рынке.

По мнению Галибафа, росту цен на нефть способствует политика США и блокада Ормузского пролива.

Он прокомментировал слова главы Минфина США Скотта Бессента о том, что Иран вскоре остановит добычу нефти из-за невозможности ее сбыть на фоне морской блокады.

"Это был один из тех бесполезных советов, которые администрация США получает от таких людей, как Бессент, которые также продвигают политику блокады (Ирана) и довели цены на нефть до $120 и выше"

– Галибаф

Иранский спикер парламента выразил мнение, что рост нефтяных цен продолжит и вскоре достигнет уровня в $140.

"Следующая остановка – $140"

– Галибаф

Политик также выразил мнение, что проблема Соединенных Штатов "не в теории, а в мышлении".