Вестник Кавказа

Росатом пока не готов вернуть персонал на АЭС "Бушер"

Глава Росатома сообщил, что решение о возвращении на иранскую атомную станцию российского персонала пока не принято. В центре внимания находится конфликт, начавшийся 28 февраля.

Решение о возвращении сотрудников "Росатом" на АЭС "Бушер" в Иране пока не принято, поделился гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Он сообщил, что ситуация по иранской АЭС "чуть-чуть проясняется": на прошлой неделе на объекте возобновили работы иранские работники, несколько сотен человек, на это неделе на АЭС трудится уже около тысячи иранцев.

Иранская сторона приглашает "Росатом" вернуть специалистов на строящуюся станцию и возобновить работу, однако РФ пока не готова пойти на этот шаг.

"Но пока мы это решение не приняли. Все-таки надо сейчас следить за развитием событий в целом в ближневосточном конфликте"

– Алексей Лихачев

С начала военной операции США и Израиля против Ирана несколько снарядов упали на территории АЭС "Бушер". Росатом в несколько этапов провел эвакуацию персонала, оставив на ядерном объекте 20 человек.

