Новый четырехзвездочный отель откроют в Ингушетии

В Ингушетии намерены открыть новую четырехзвездочную гостиницу в 2027 году, соответствующее заявление сделал глава республики Махмуд-Али Калиматов, выступая на полях Кавказского инвестиционного форума.

Он отметил, что открытие будет приурочено к 35-летию Республики Ингушетия.

"В следующем году у нас будет 35 лет республики. И в мае инвестор обещал открыть новую четырехзвездочную гостиницу. Там будет порядка 60-70 мест"

– Махмуд-Али Калиматов

На ее реализацию будет направлено около 1 млрд рублей, уточнил глава республики в материале ТАСС.

Напомним, Кавказский инвестиционный форум проходит 28-30 апреля на Ставрополье в МВЦ "Минводы экспо".