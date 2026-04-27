Израилю не нужны территории Ливана – МИД

Глава МИД Израиля развеял слухи о территориальных притязаниях на Ливан. Он отметил, что израильские военные присутствуют в этой стране для других целей.

Израиль не претендует на территории Ливана. Об этом сообщил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар, выступая 28 апреля на пресс-конференции с сербским коллегой Марко Джуричем.

"У Израиля нет территориальных притязаний на Ливан"

– Гидеон Саар

Он отметил, что присутствие израильской армии в южной части Ливана направлено исключительно на защиту граждан еврейского государства.